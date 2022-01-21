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مصر تحصل على قرض بمليار دولار من كوريا الجنوبية

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اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الكوري الجنوبى، مون جيه ان، توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، كاشفا عن أن بلاده ستقدم قرضا لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري.

 

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن بلاده تسعى إلى الشراكة التعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين، مؤكدا المضي قدما لإبرام اتفاقيات تجارة وتوسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية.

 

وقال مون إن البلدين متفقان على أهمية التغلب على أزمة المناخ، حيث تستضيف مصر "كوب 27" ، مضيفا: "سنتعاون مع مصر في جمع إرادة المجتمع الدولي في هذا الاطار"، مشددا على "دور مصر الحيوي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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