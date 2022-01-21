تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الجزائر

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام ابتداء من يوم الخميس 20 جانفي صباحا إلى غاية السبت 29 جانفي 2022 .

واشارت الوزارة الى مواصلة العمل خلال مدة تعليق الدراسة بالنسبة للأساتذة والطواقم التربوية والعمال على انجاز مختلف الأعمال المبرمجة خاصة ما تعلق بالأعمال المالية والإدارية وكذا كل العمليات الأخرى مع التأكيد على الاحترام الصارم للبروتوكول الوقائي الصحي في مختلف مراحله.

واعلنت عن تنظيم حملة رابعة للتلقيح على مستوى كل المؤسسات التربوية للمراحل التعليمية الثلاثة ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة ابتداء من يوم الأحد المقبل إلى غاية الخميس 27 جانفي 2022