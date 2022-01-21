بينها تخص الدوام.. خلية الازمة في الديوانية تتخذ جملة قرارات

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت خلية الأزمة المشتركة في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، جملة قرارات لمواجهة انتشار المتحور الجديد "اوميكرون".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012