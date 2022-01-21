انت الان تتابع خبر بالفيديو البرد يحصد أرواح النازحين في العراق! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة الحاد تعيش آلاف الأسر النازحة اوضاعا مأساوية في مخيمات النزوح في وقت تؤكد منظمات انسانية ان الحكومة تعاملت مع هذا الملف بفوضوية ودون دراية.

يعيش النازحون أوضاعا مأساوية جراء موجة البرد القارس التي ضربت العراق خلال الأيام القليلة الماضية وتسببت بمصرع عدد من الأطفال والنساء، في وقت يعيش أكثر من مليون نازح في مخيمات تتوزع بين الأنبار والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى في ظروف سيئة للغاية اذ لا يملكون الملابس الكافية ووسائل التدفئة والوقود اللازم.



ويؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان ان الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة موجة البرد التي ضربت مناطق شمالي العراق كما انها لم تقدم للنازحين في المخيمات ما يحتاجونه لتجاوز الشتاء رغم الأموال الكبيرة التي خصصت للنازحين. ويقول المرصد ان وزارة الهجرة بإدارتها الجديدة تعاملت مع ملف النازحين بفوضوية ودون دراية، وحاولت إنهاء الملف بأي طريقة حتى وإن كانت على حساب النازحين.

ففي الوقت الذي سارعت فيه الوزارة الى اغلاق مخيمات النزوح، جاءت نتائجه عكسية على المشردين من منازلهم اذ لم توفر الحكومة بيئة آمنة وصالحة للعيش ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، كما لم توفر لهم ما يحتاجونه في المخيمات، وكأنها حاولت معاقبتهم.



وما بين الجهود الحكومية ومعاناة النازحين، يرى مراقبون ان الإجراءات والقرارات التي أقرّها مجلس النواب والحكومة بشأن النازحين لم تكن كافية ويشوبها القصور، كما تغلغل الفساد في آلية تنفيذها.