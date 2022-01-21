انت الان تتابع خبر 'صنع في لبنان' في معرض بغداد الدولي: تعزيز للشراكة والعلاقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بهدف تعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بغداد وبيروت افتتحت الجمهورية اللبنانية معرضا يضم ابرز المصنوعات التي تم انشاؤها محليا... ومعرض بغداد الدولي اختير مكانا لعرض تلك البضائع.



بناء شراكات مع دول عربية او غيرها يخلق حالة من الاستقرار، هذا ما تحدث به الجانب العراقي الذي اكد بدوره ان العراق اصبح ذا أهمية عالية بمجال التبادلات التجارية، مؤكدا أن التعاون الذي تم بين بغداد وبيروت سيفتح آفاقا جديدة على نطاق واسع.