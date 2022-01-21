شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتوقع أن تصل إصابات كورونا لثلاثة أمثالها في منتصف فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا 140160 إصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة فيما حذر وزير الصحة من أن البلاد قد تشهد 400 ألف حالة على الأقل يوميا بحلول منتصف فبراير شباط.

وقالت مصادر لرويترز في ساعة متأخرة أمس الخميس إن وزير الصحة كارل لوترباخ ذكر خلال محادثات مع قادة حكومات الولايات أن الإصابات ستصل إلى هذا الرقم في ظل سيناريو متفائل توفر فيه الجرعات المعززة من لقاحات كورونا حماية جيدة جدا.

وقال إن العدد قد يرتفع إلى أكثر من 600 ألف حالة جديدة يوميا إذا وفرت الجرعات المعززة حماية أقل.

وأضاف أنه يتوقع زيادة عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.

وتوفي أكثر من 116 ألفا في ألمانيا بسبب فيروس كورونا. وقبل أسبوع، سجلت ألمانيا 92223 إصابة يومية جديدة.

وستبحث الحكومة الاتحادية وقادة الولايات يوم الاثنين اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بكوفيد-19.