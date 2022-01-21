شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان اليوم الجمعة أكثر من سبعة آلاف إصابة بكوفيد-19 في أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء الجائحة، وذلك في وقت يفرض فيه البلد قيودا جديدة للحد من تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار. وأفادت بيانات من مركز قيادة العمليات الوطني، الذي يشرف على جهود مكافحة الجائحة، بتسجيل ما لا يقل عن 7678 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 23 وفاة. وكان أعلى معدل للإصابات في مدينة كراتشي، أكبر مدن البلاد. وافقت الحكومة على حقن السكان من سن الثلاثين بجرعات تعزيزية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19. وفرضت باكستان التطعيم الإجباري للأطفال من سن الثانية عشرة كشرط لدخول المدارس. وطعمت باكستان نحو 70 مليونا أو نحو 32 بالمئة من السكان بجرعتين من اللقاح.