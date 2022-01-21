ظهر في فيديو 'وحشي'.. القبض على أب عذب ابنه بطريقة بشعة في بغداد (فيديو) – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

⭕ شرطة بغداد تتحفظ على اب عنف أولاده

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بعد انتشار مقطع فدييو لاب يعنف احد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية على الاب بعد تقديم ام الطفل شكوى الى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها ولاطفالها حيث وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بمفاتحة القضاء والذي أصدر اوامره بتوقيف الاب وفق احكام المادة ٤١٣ من قانون العقوبات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون..

