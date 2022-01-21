انت الان تتابع خبر محمد رمضان يرقص داخل الطائرة على أغنيته الجديدة (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وثق الفنان المصري محمد رمضان حالة الطرب والفرح التي كان يعيشها لدى تواجده في طائرة خاصة وذلك بمقطع فيديو شاركه مع متابعيه في موقع للتواصل الاجتماعي "إنستغرام"
وظهر رمضان وهو يرقص على اغنيته الجديدة "متعودة في باريس" وكان في غاية الفرح والبهجة، الأمر الذي دفع المتابعين بالتعليقات التي انقسمت بين محب ومنزعج.
وعلق رمضان، "بس عادي يلا سهلة.. مفيش حاجة مستاهلة "أرفقها بوسم "متعودة في باريس".