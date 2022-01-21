بسبب الغاز.. حريق داخل شقة سكنية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهد شارع الجارحي بمدينة سوهاج، اليوم الجمعة، حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث؛ بسبب تسرب غاز البوتاجاز، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق بشقة بمساكن السوق القديم بشارع الجارحي دائرة القسم.

تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث ملك "هويدا. م" 27 عامًا ربة منزل، جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

رجحت مالكة المنزل أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأوضحت احتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفت وجود شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.