روسيا ترسل منظومة اس 400 إلى بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أرسلت كتيبتين من منظومات الدفاع الجوي “إس-400” من الشرق الأقصى إلى بيلاروس.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تحميل المنظومات الصاروخية على منصات السكك الحديدية.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في وقت سابق، إنه في إطار اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة حليفة، سيتم إرسال 12 طائرة من طراز “سو-35″، وكتيبتين من أنظمة الدفاع الجوي “إس-400″، وكتيبة من منظومات الدفاع الجوي “بانتسير”.

غزو أوكرانيا

وكا الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تعهد بجعل روسيا تدفع ثمنًا باهظًا إذا قرر الرئيس بوتين غزو أوكرانيا.

وهددت الولايات المتحدة، روسيا، بأنها إذا نقلت قوات عسكرية إلى أوكرانيا ستعتبر ذلك غزوا، وسترد عليه.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن روسيا لا تزال مستمرة في التصعيد وتصرفاتها ستؤدي إلى عواقب عالمية وخيمة، مشيرا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا أزمة لها توابع عالمية أكبر من مجرد نزاع بين دولتين.

وأضاف روسيا تبرر تصرفاتها العدوانية بأن أوكرانيا تهدد أمنها، وهذا مخالف للحقيقة تماما.

في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا. كما شددت موسكو على أن التصريحات حول “العدوان الروسي المحتمل” تستخدم كذريعة لزيادة قوة الناتو في المناطق القريبة من الحدود الروسية.