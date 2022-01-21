شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 198 ألفا و865 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية