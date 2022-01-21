شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر روسيا والصين: الغرب سيقف في وجه "الدكتاتورية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت بريطانيا اليوم الجمعة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصين شي جين بينغ من أن الغرب سيقف صفا واحدا دفاعا عن الديمقراطية أمام الدكتاتورية التي ترى أنها باتت أكثر سفورا من أي وقت منذ الحرب الباردة.

ومن المقرر أن تدلي وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس كلمة أمام معهد لوي بمدينة سيدني بأستراليا ستحث فيها الغرب على التكاتف في مواجهة التهديدات العالمية وعلى تعزيز العلاقات مع الديمقراطيات في منطقة المحيطين الهندي والهادي و"التصدي للمعتدين في العالم".

ومن المزمع أن تقول تراس أيضا في كلمتها إن تصرفات المعتدين في العالم "باتت أكثر سفورا على نحو لم نشهده منذ الحرب الباردة".

وستضيف "إنهم يسعون لتصدير الدكتاتورية كخدمة حول العالم. لهذا تجد أنظمة مثل روسيا البيضاء وكوريا الشمالية وميانمار أقرب حلفاء في موسكو وبكين".

ومن المقرر أن تقول إن الغرب يجب أن يعمل مع حلفاء مثل أستراليا وإسرائيل والهند واليابان وإندونيسيا "في مواجهة المعتدين في العالم" وبخاصة في المحيط الهادي.