لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تطلب مقابلة مع إيفانكا ترامب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

طلبت لجنة الكونغرس الأمريكي للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول إجراء مقابلة مع إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، داعية إياها للتعاون مع التحقيق “طوعيا”.

وأرسلت اللجنة رسالة إلى إيفانكا ترامب، يوم الخميس، طلبت فيها إجراء المقابلة في أوائل فبراير، لمناقشة أعمال والدها أثناء أحداث اقتحام الكابيتول.

ويعتقد أن إيفانكا ترامب، التي كانت مستشارة للرئيس ترامب، كانت شاهدة عيان لاتصال هاتفي بين والدها ونائبه مايك بينس، ويشتبه ترامب بأنه حاول الضغط على نائبه لكي يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت الرسالة إن اللجنة جمعت معلومات تدل على أن مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا من إيفانكا أن تتدخل من أجل إقناع الرئيس دونالد ترامب بضرورة اتخاذ إجراءات للتعامل مع الفوضى في الكابيتول.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب التي خلفت عدة قتلى في 6 يناير عام 2021، كانت قد استدعت العشرات من المسؤولين في إدارة دونالد ترامب ومستشاريه السابقين، بمن فيهم محامي ترامب رودي جولياني وغيره من مقربي الرئيس السابق.