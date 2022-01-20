شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإطلاق سراح فتى فلسطيني معتقل لدى الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت ثلاث وكالات أممية اليوم إلى إطلاق سراح فوري لفتى فلسطيني "أسير" يعاني من مرض مناعي خطير، معتقل لدى المحتل منذ 21 يناير 2021.

وفي بيان صدر اليوم، أشارت كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن قضية الفتى الفلسطيني "الأسير" هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني معتقل، مضيفاً إلى وجود ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري حالياً اعتقلوا وهم دون سن الثامنة عشرة.