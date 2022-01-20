شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا في انهيار سقف كنيسة بمصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انهار سقف كنيسة مصرية “تحت الإنشاء” في محافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى مصرع وإصابة 16 شخصًا.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن سقف الكنيسة انهار على العُمال ما أدى إلى مصرع عامل مسيحي وإصابة 15 آخرين.

وعلى الفور حضرت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقى العلاج.

وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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