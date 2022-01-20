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انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيها يخص الاجراءات الوقائية في المدارس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توجيها الى المديريات العامة للتربية كافة باتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الطلاب والعاملين في المؤسسات التربوية.
وقالت الوزارة في وثيقة تلقت الخليج 365 نسخة منها، انها "وجهت المديريات العامة للتربية كافة باتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الطلاب والعاملين في المؤسسات التربوية المصابين بمرض "كوفيد-19" والملامسين للعام الدراسي 2021 – 2022".
فيما يلي الوثيقة:
فيما يلي الوثيقة: