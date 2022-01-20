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التربية تصدر توجيها يخص الاجراءات الوقائية في المدارس

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بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توجيها الى المديريات العامة للتربية كافة باتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الطلاب والعاملين في المؤسسات التربوية.
وقالت الوزارة في وثيقة تلقت الخليج 365 نسخة منها، انها "وجهت المديريات العامة للتربية كافة باتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الطلاب والعاملين في المؤسسات التربوية المصابين بمرض "كوفيد-19" والملامسين للعام الدراسي 2021 – 2022".

فيما يلي الوثيقة:

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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