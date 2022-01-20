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طهران تكسر الحصار بمناورات روسية صينية

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- بواسطة أيمن الوشواش - في محاولة لكسر الحصار الدولي المفروض عليها، تشارك إيران اليوم في مناورات «الحزام الأمني البحري 2022»، بمشاركة سفن حربية وطائرات تابعة للقوات البحرية من روسيا والصين.

وادعت طهران وفق المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الدين القول إن الهدف من المناورات تعزيز الأمن في المنطقة والتعبير عن حسن النوايا وإظهار قدرات الدول الثلاث في الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري.

وتتضمن المناورات تمارين تكتيكية متنوعة من بينها إنقاذ سفن تتعرض لحرائق، وتحرير سفن مختطفة، ومهاجمة أهداف معينة، ورمايات ليلية على أهداف جوية، وغير ذلك من التمارين التكتيكية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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