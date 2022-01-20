آبي أحمد لمصر والسودان: حان وقت التعاون

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وقال في رسالة مطولة، نشرها على حسابه على موقع تويتر وحملت عنوان «سد النهضة كموقع للتعاون»، «إن بلاده تتطلع إلى بناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والصناعة، وتحرص في الوقت نفسه على حماية البيئة من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي.
ولفت إلى أن المفتاح لتحقيق هذه الطموحات هو الطاقة. وأشار إلى أن بلاده تعاني من نقص في الكهرباء وأن 53% من المواطنين، يمثلون نحو 60 مليون نسمة، لا يحصلون على كهرباء، وأضاف «لا يمكن بدون الكهرباء أن تخرج أي دولة من الفقر أو أن تحقق نموا شاملا أو أن تضمن حياة كريمة لمواطنيها».
وأشار إلى أن سد النهضة لن يكون مفيدا لبلاده فحسب، وإنما أيضا للسودان ومصر. وقال «إن السودان سيستفيد منه لأنه «سيوفر له حماية كبيرة من الفيضانات المدمرة ومن تداعيات شح المياه في أوقات الجفاف».
ورأى أن مصر أيضا ستستفيد من الحفاظ على المياه عند سد النهضة بدلا من ضياع مليارات الأمتار المكعبة من المياه في التبخر وفي السهول. كما أن سد النهضة سيساعد في منع الانسكابات في المستقبل والتي تتجاوز سد أسوان.
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