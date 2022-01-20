عون: لبنان ليس ممرا للإساءة للعرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أمس أن لبنان يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية، مشيرا إلى أن لبنان ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة وأمن واستقرار الدول العربية. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، أمام السلك الدبلوماسي إن «لبنان يرزح تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي، وزادت من حدتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان».



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