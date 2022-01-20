شكرا لقرائتكم خبر نجاة كبير مستشاري العدل السودانية من الاغتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير سوداني بتعرض كبير مستشاري وزارة العدل لمحاولة اغتيال بإطلاق أعيرة نارية صوبه.

وذكرت صحيفة «الانتباهة» السودانية أمس أن كبير مستشاري وزارة العدل مولانا هيثم يوسف نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء حينما قام مجهولون مسلحون بإطلاق أعيرة نارية صوبه.

ووفق الصحيفة، جاء ذلك بينما كان يتفقد سيارته التي تم تهشيم زجاجها قبل دقائق في محاولة لإخراجه من المنزل، وفشل المسلحون في إصابة المستشار.