نجاة كبير مستشاري العدل السودانية من الاغتيال

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وذكرت صحيفة «الانتباهة» السودانية أمس أن كبير مستشاري وزارة العدل مولانا هيثم يوسف نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء حينما قام مجهولون مسلحون بإطلاق أعيرة نارية صوبه.
ووفق الصحيفة، جاء ذلك بينما كان يتفقد سيارته التي تم تهشيم زجاجها قبل دقائق في محاولة لإخراجه من المنزل، وفشل المسلحون في إصابة المستشار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.