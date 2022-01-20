القبض على إرهابي خطير بالعراق

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وقالت في بيان، إنه من خلال عملية استخبارية كبيرة تمثلت بمتابعات أمنية دقيقة وتقاطع للمعلومات، أثمرت عن الإطاحة بواحد من أهم عناصر عصابات داعش الإرهابية، والمطلوب قضائيا وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب فيما يسمى بولاية شمال بغداد».
وأشارت إلى أن الإرهابي، بعد التحقيق معه، اعترف بمسؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية التي استخدمت فيها الأسلحة الكاتمة للصوت.
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