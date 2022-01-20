المركزي: 26.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشرة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان يوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 26.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2021 ارتفاعا بمعدل 0.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار، مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأظهرت البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 تراجع التحويلات بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار، مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال أكتوبر 2020.