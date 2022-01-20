اختتام مناورات تبوك 5 بين القوات السعودية والمصرية

وشهد اختتام المناورات تطبيق عدد من الفرضيات القتالية، التي دُربت القوات المشاركة عليها خلال مجريات التمرين، إذ نفذت عناصر القوات الخاصة، عمليات الإنزال المظلي والقفز الحر، باستخدام المروحيات لتطهير واقتحام المواقع المحصنة، وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة، باستخدام الذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وذكر مدير تمرين تبوك -5 اللواء الركن خالد الخشرمي، أن هذا التمرين من التمارين المهمة، وذلك لتنوع وطبيعة القوات المشاركة، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المشاركين وذلك بصقل مهاراتهم القتالية، والرفع من جاهزيتهم، مشيداً بما قدمه المشاركون من القوات البرية للبلدين في التمرين، من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.
يذكر أن تنفيذ تمرين تبوك -5 خلال الأيام الماضية، يأتي ضمن خطة التمارين والتدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.
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