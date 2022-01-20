هتافات غاضبة في قلب طهران.. “أيها المرشد هل السرقة مسموح بها”!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 07:33 مساءً - منذ 3 ساعات

علت أصوات المتظاهرين الإيرانيين اليوم الخميس في قلب العاصمة طهران، بهتافات مناهضة لحكومة إبراهيم رئيسي، مرددين شعارات غاضبة مثل: “رئيسي كاذب كذاب”، “الموت لهذه الحكومة المخادعة”، “أيها المرشد الحر.. هل السرقة مسموح بها؟”، حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

وفي التفاصيل فقد تجمع عدد من المساهمين المتضررين في البورصة أمام مبنى البرلمان الإيراني، اليوم الخميس 20 يناير (كانون الثاني)، للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم.

كما ردد المتظاهرون هتافات مثل: “أين وعود الأيام الثلاثة.. أموال الناس تحترق”، في إشارة إلى تصريحات أمير حسين قاضي زاده هاشمي، النائب السابق لرئيس البرلمان، والرئيس الحالي لمؤسسة “الشهيد”، حول إمكانية تنظيم وضع البورصة في ثلاثة أيام.

وبحسب وكالة أنباء “إيرنا”، انخفض المؤشر الإجمالي لبورصة طهران في نهاية يوم الأربعاء بمقدار 55 ألف وحدة مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى مليون و279 ألف وحدة، وكان انخفاض المؤشر الإجمالي هذا الأسبوع يساوي 4.3 في المائة.

في الأشهر الأخيرة، تجمع عدد من المساهمين المتضررين في البورصة مرارًا وتكرارًا أمام مقر البورصة وبعض الأماكن الأخرى.

في غضون ذلك، اندلعت، يوم الأربعاء، اشتباكات بين المساهمين والمديرين في الجمعية العمومية لبنك “دي” الإيراني، التابع لمؤسسة “الشهيد”.

يشار إلى أنه في فترة حكومة حسن روحاني، شجع المسؤولون الناس على الاستثمار في البورصة، لكن عددًا من الاقتصاديين أشاروا إلى فقاعة بعض الأسهم أو حتى فقاعة البورصة، محذرين من عواقب انفجار هذه الفقاعة.