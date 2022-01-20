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فضيحة “جنسية” بطلها جندي إسرائيلي.. اغتصاب وتصوير عراة!!

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 07:33 مساءً - منذ 3 ساعات

عناصر من الجيش الإسرائيلي

هزت فضيحة جنسية “مدوية” وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعدما كشفت إحدى الصحف عن محاكمة تتم حالياً لجندي في الجيش الإسرائيلي، من وحدة القبة الحديدية بتهمة اغتصاب زميله وأفعال مخلة أخرى.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “الفضيحة الجديدة” داخل الجيش تأتي بعد أسابيع من الكشف عن توجيه لائحة اتهام ضد جندي آخر من الدفاع الجوي باغتصاب مجندة.

وقالت الصحيفة إن جندي وحدة القبة الحديدية الذي تجري محاكمته حاليا متهم باغتصاب زميله المجند 5 مرات بين شهري أبريل ويوليو من العام الماضي داخل 3 قواعد عسكرية بينها قاعد استخبارات عند الجبهة الشمالية.

كما وجهت للمجند تهم القيام بأفعال مخلة بالآداب مع جندي آخر، وحوالي 100 تهمة تتعلق بأعمال مخلة مع العديد من الجنود، مثل تصويرهم في حالة عري كلي أو جزئي.

وكانت معطيات رسمية إسرائيلية كشفت تقديم 1542 شكوى تحرش جنسي في الجيش الإسرائيلي في العام 2020، دون أن يتم تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبي غالبيتها العظمى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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