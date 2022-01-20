إردوغان يزور أوكرانيا «خلال الأسابيع المقبلة»

19 يناير , 2022
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوكرانيا «خلال الأسابيع المقبلة» في مسعى لتخفيف التوتر المتصاعد بين كييف وموسكو، وفق ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية.
قال إبراهيم كالين مساء الثلاثاء أن «الرئيس أردوغان سيزور أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكننا سنبقى على اتصال وثيق مع الروس لتجنب أي عمل عسكري ستكون عواقبه وخيمة».
أضاف كالين أن أردوغان دعا نظيريه الأوكراني والروسي إلى تركيا «لحل خلافاتهما خلال اجتماع».
وأكد «أن تركيا مستعدة للقيام بأي دور لتخفيف التوتر. نحن نفعل ذلك كأصدقاء لكل من روسيا وأوكرانيا وكعضو في حلف شمال الأطلسي».
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