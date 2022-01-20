بالفيديو - متحف مدام توسو يعرض تمثالي بايدن وهاريس

19 يناير , 2022 متحف مدام توسو يعرض تمثالي بايدن وهاريس أضافت مدام توسو إلى مجموعتها من الشخصيات السياسية تمثالاً من الشمع للرئيس الأميركي جو بايدن وآخر لنائبته كامالا هاريس. وكما هو معروف، إقامة تمثال للرئيس الأميركي أمر تقليدي متبع، ولكن صنع تمثال لنائب الرئيس إلى جانبه هو أمر جديد يحصل للمرة الأولى. ويعرض التمثالان في المكتب البيضاوي، حيث يرتدي كل من بايدن وهاريس نسخة طبق الأصل لملابسهما أثناء مراسم تنصيب بايدن رئيساً للولايت المتحدة وهاريس نائبة للرئيس. ويبدو الرئيس ونائبه مبتسمان وهما واقفان على جانبي طاولة المكتب.

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