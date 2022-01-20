انت الان تتابع خبر حوارات تشكيل الحكومة وموجة البرد في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = القبض على ضباط بالجيش باعوا اسلحة لجماعات منفلتة.. وتوجيه بملاحقة المعتدين على مكتب شاخوان عبد الله.
= ترجيحات بانفراجة سياسية بين الاطار والكتلة الصدرية.. ودولة القانون يرفض التفريط بالمالكي.
= البرد يحصد أرواح النازحين في الاقليم.. وانتقادات حادة تطال وزارة الهجرة والمهجرين.
= افتتاح معرض صنع في لبنان داخل بغداد.. وميقاتي يستعد لزيارة العراق قريبا.
= البرد يحصد أرواح النازحين في الاقليم.. وانتقادات حادة تطال وزارة الهجرة والمهجرين.