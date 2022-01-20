بلينكن: محادثات البرنامج النووي الايراني بلغت مرحلة حاسمة

بغداد - ياسين صفوان - صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن المحادثات بشأن برنامج إيران النووي بلغت مرحلة حاسمة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الالمانية انالينا بيربوك، أن "المحادثات بشأن برنامج إيران النووي بلغت مرحلة حاسمة وحذر من أنه سيكون من الضروري سلك مسار مختلف مع طهران إذا لم يتم إحراز تقدم".



وأضاف انه "ثمة إلحاح حقيقي والأمر بات حاليا مسألة أسابيع، لنحدد ما إذا كان بإمكاننا العودة أم لا إلى الامتثال المشترك بالاتفاق" النووي لعام 2015".

