نجاة النائب الثاني لرئيس برلمان العراق من هجوم بقنبلة يدوية على مكتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (بي بي سي):

استهدف في كركوك مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، بحسب وكالة الأنباء العراقية واستخدمت قنبلة يدوية في الهجوم. ولم تسجل أي أضرار مادية.

ودعا نائب رئيس البرلمان، الأجهزة الأمنية، إلى "ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد الإستخباراتي".

وحذر عدد من النواب من اتساع دائرة الفوضى الأمنية في البلاد، وتزايدت الدعوات إلى الإسراع بتشكيل الحكومة. ووصف النائب محمد شياع السوداني، في تغريدة له الاستهدافات بالعبثية التي تخلق الفتنة.

كما أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح علي الجمالي، اليوم الخميس، وجود حراك لتوحيد البيت الشيعي. وهناك مباحثات ووساطات بين كتلة الإطار والكتلة الصدرية بشكل يمهد لتشكيل الحكومة سواء كانت "حكومة أغلبية تشمل جزءاً من المكون الشيعي وجزءاً من المكون السني وجزءاً من المكون الكردي، أو توافقية.

وكان البرلمان العراقي قد انتخب رئاسة مجلس النواب، لكن النائب باسم خشان، طعن في نتائج الانتخاب قضائيا وقررت المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً والنظر في الدعوى يوم الـ25 من يناير الحالي.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات يشهد العراق حراكاً سياسيا واسعاً بين الكتل، وشهد توترا أمنيا بسبب استهداف بعض النواب بمن فيهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي أعيد انتخابه لرئاسة البرلمان مرة ثانية.