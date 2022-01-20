حقيقة الفيديو المفزع لاصطدام قمر صناعي هندي بالمحطة الفضائية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتشر على نطاق واسع، مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اصطدام قمر صناعي بمحطة فضائية.

وتضمن الفيديو خبرا يفيد اصطدام قمر صناعي هندي بمحطة الفضاء الدولية أثناء صيانتها، وزعم الخبر وقوع خسائر مادية كبيرة ووفاة رائد الفضاء الأمريكي مايكل كولينز الذي قُذِف في الفضاء ولم يُعثر على جثته حتى الآن.

ولم يشر موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إلى هذه الواقعة المزعومة بأي شكل، كما لم ينشر الخبر في أي من وكالات الأخبار العالمية الموثوقة.

وقالت تقارير صحفية إن مقطع الفيديو غير حقيقي، وإن فنانا شهيرا من أوكرانيا متخصص في رسومات الجرافيك، يدعى أليكسي aleksey، هو الذي صمم الفيديو ونشره على حسابه في تطبيق إنستجرام مصحوبا بهاشتاج animation في إشارة واضحة إلى أن المقطع مجرد رسوم متحركة وليس حقيقيا.

غير أن تقارير أخرى، أفادت بأن الفيديو هو في الحقيقة مشهد من الجزء الثاني لفيلم gravity الذي سيعرض في 2022، قام ببطولة الجزء الأول منه ساندرا بولوك وجورج كلوني، والحقيقة أيضا أن الفيلم الذي عرض عام 2013، ليس له جزء ثان.