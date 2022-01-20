هل تأثرت مبيعات محلات الذهب بعد الإعلان عن استخدام الدمغ بالليزر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار ذهب، تحدثوا لمصراوي، إن مبيعات محلات الذهب لم تتأثر بعد الإعلان عن استخدام منظومة الدمغ بالليزر للمشغولات الذهبية، مشيرين إلى أن المشغولات ذات الدمغة التقليدية سيتم تداولها في الأسواق بشكل طبيعي حتى بعد استخدام المنظومة الجديدة.

وكان علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه سيتم العمل بالمنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر الجاري الإعداد لها بدلًا من الوسيلة المتبعة الآن التقليدية بالقلم، وإن مصلحة الدمغة والموازين عندما تبدأ في استخدام المنظومة الجديدة لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية مرة أخرى.

وأوضح الوزير، في بيان صادر مؤخرا من وزارة التموين، أن المنظومة الجديدة ليس لها علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها أيضاً حيث كان وما زال يجري العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة.

وأكد أن المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء عليها.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، اليوم لمصراوي، إن الإعلان عن نظام الدمغ بالليزر الجديد لم يؤثر على مبيعات المحلات.

وأوضح نجيب أن النظام الجديد لن يتم تطبيقه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج فترة تصل إلى عام لتطبيق هذا النظام.

ونظام الباركود أو الدمغ بالليزر هو عبارة أن كل مشغول ذهبي قبل خروجه من مصلحة الدمغة والموازين وطرحه بالأسواق سيكون له رقمًا كوديًا، ومسجلًا به عيار المشغول، وبيانات المصنع، ومتى تمت عملية الدمغ، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي في وقت سابق لمصراوي.

واتفق ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، مع نادي نجيب، حيث قال لمصراوي، اليوم، إن نظام الدمغ بالليزر ليس له علاقة بحركة المبيعات في الأسواق ولم يؤثر على حركتي البيع والشراء.

وأضاف فرج أن حركة البيع والشراء على المشغولات الذهبية متوسطة حاليا بالمحلات على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن بالسوق المحلي.

ووفقا لقول فرج، فإن سعر الذهب عيار 21 وصل اليوم إلى 805 حنيهات للجرام، متوقعا مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصلحة الدمغة والموازين، بدأت تطبيق نظام التكويد (الباركود) للمشغولات الذهبية بالليزر على عدد من المشغولات، خلال نوفمبر 2020، وفقا لما قاله اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين سابقا لمصراوي في وقت سابق.

وكان من ضمن عيوب هذا القلم إحداث عيوب ببعض المشغولات، وأيضا يمكن تقليده في ورش الذهب، لذا اقترحت المصلحة التكويد المشغول بالليزر، وفقا لقول منتصر.

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