زواج على طريقة الميتافيرس.. "شبح" والد العروس المتوفى يستقبل المعازيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

في مراسم زواج هي الأغرب من نوعها، سيقيم زوجان هنديان حفل زفافهما عبر فضاء "الميتافيرس" ثلاثي الأبعاد، بحضور "شبح" والد العروس المتوفى.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيقيم دينيش سيفاكومار بادمافاثي (24 عامًا) وخطيبته جاناجانانديني راماسوامي (23عامًا) حفل زواجهما عبر "الميتافيروس" بأجواء يغلب عليها طابع أفلام هاري بوتر، في 6 فبراير المُقبل.

ويُتوقع حضور الآلاف حفل الزفاف الافتراضي في الوقت الذي تحول قيود الإغلاق بولاية تاميل نادو دون الحضور بشكل شخصي.

وأعلن العريس الهندي عن حفل زفافه المُرتقب على حسابيه عبر تويتر وانستجرام، حيث أكد 2000 متابع الحضور، فيما أعرب 5 آلاف عن "احتمالية حضورهم".

وقال دينيش لصحيفة التايمز البريطانية: "أعلم أن كُثُر أقاموا حفل زفافهم عبر تطبيق زوم، لكنني أردت أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأكون أول شخص يعقد قرانه عبر الميتافيرس".

كما وضع دينيش، الذي يعمل كمساعد مشروع في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدينة مدراس الهندية، دليلًا استرشاديًا للميتافيرس على يوتيوب للمساعدة في شرحه لعائلته.

وأشار دينيش إلى أن والد العروس المُتوفّى العام الماضي سيكون من بين الحضور، قائلًا: "لقد ابتكرت صورة رمزية له ليحضر ويستقبل جميع الضيوف. وستكون هذه لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لها".

ومع ذلك، انتقد بعض الهنود الفكرة باعتبارها تتعارض مع التقاليد المُتعارف عليها في بلد معروف باحتفالاته الباذخة.

قال راجيف جين، المدير الإداري لشركة راشي للترفيه، إن "الفكرة ليست هندية تمامًا. هل هذه هي الطريقة التي تحتفل بها بالزفاف؟ مع عدم وجود أناس حقيقيين هناك أو اتصال بشري؟ قد تصبح موضة لبعض الوقت ولكن ليس لفترة طويلة".