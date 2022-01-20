وزير الصحة البريطاني: كورونا سيظل معنا لسنوات طويلة وربما للأبد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 3:46 مساءً

أكد وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد أنه يتعين على بلاده تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا المستجد، إذ انه قد يبقى للأبد.

ولفت جاويد في تصريحات له اليوم الخميس إلى أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء الفيروس التاجي.

وأوضح جاويد في تصريحات تلفزيونية: “يتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه، ومن المحزن أن الناس تموت من جراء الإنفلونزا كذلك، وفي السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 ألفا قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل”.

وأردف: “مرض كوفيد-19 لن يختفي، فهو سيظل معنا لسنوات طويلة وربما للأبد، ويتعين علينا تعلم التعايش معه”.

وزاد: “أعتقد أننا نقود أوروبا في التحول من الجائحة إلى الوباء المتوطن ونتقدم الآخرين في إظهار كيفية التعايش مع كورونا للعالم”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان قد أعلن أمس أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس/آذار.

مضيفاً، أنه سيتم إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح بالإضافة للعمل من المنزل.