اللجنة الدولية للصليب الاحمر توضح حقيقة تبادلٍ أسرى عِراقيين من إيران

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " تتناقَل بعضُ القنواتِ الإعلاميةِ وصَفحات التواصلِ الإجتماعي بعضَ المعلوماتِ التي لا أساس لها من الصحةِ حولَ عملية تبادلٍ لأسرى عِراقيين من إيران تحت إشرافِ اللجنة الدولية للصليب الاحمر".

وتابع البيان، "نؤكدُ لكم أن هذه المعلومات غيرُ صحيحة ونأسف أنه يتُم تناقُلها على لسانِ اللجنة الدولية للصليب الاحمر"، مبينة ان "صفحاتُنا في العراقِ معروفةٌ وموثقةٌ بالعلامةِ الزرقاء وأي خبرٍ خارج هذه الصفحات لا يُمثلنا".

واشار الى إن "كل إشاعة او خبر كاذب حول ملفِ المفقودين يؤثِرُ سلبًا على مشاعرِ العائلات التي ما زالت تبحث عن إجابات حول مصير أحبائها منذُ سنينَ طويلة، ويُعطي آمالا كاذبة فرفقاً بهم".



يذكر ان ملف الأسرى قد تم رسميًا اغلاقُه من قبل كل من العراق وإيران في العامِ 2011 ولَم يَعُد هناك أسرى حرب عراقيون مُحتجزون في إيران في هذا الوقت، وذلك حسبَ إعلان حكومتي العراق وإيران، وأن آخر عمليةٍ تبادُلٍ لأسرى بين البلدين تمّت في العام 2003 وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر".