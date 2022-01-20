انت الان تتابع خبر فرنسا.. الجمعية الوطنية تندد بـ 'ابادة الصين للاويغور' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجمعية الوطنية انها "تعترف رسميا بالعنف الذي ترتكبه سلطات جمهورية الصين الشعبية في حق الأويغور على أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية و"إبادة وتندد بها".

ودعت الحكومة الفرنسية إلى "الإقدام على الخطوة نفسها واعتماد الإجراءات الضرورية لدى الأسرة الدولية وفي سياستها الخارجية حيال جمهورية الصين الشعبية“ لوقف هذه الممارسات".



وأقر النص غير الملزم بتأييد 169 نائبا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة، وصوّت نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" تأييد للقرار.

وباسم الحكومة الفرنسية، تحدث الوزير المكلف التجارة الخارجية فرانك ريستر عن "عنف منهجي" و"شهادات قاطعة"، لكنه أشار إلى أن التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة.

وأكد أن مصير هذه الأقلية "يُبحث على أعلى المستويات" خلال المحادثات مع المسؤولين الصينيين وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتطرق إلى الموضوع خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي.



ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأمريكية أن "أكثر من مليون فرد من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية يحتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية وإدماجهم بالقوة".

وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف".

