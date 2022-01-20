لبنان.. دار الفتوى تتحرك قضائيا ضد 'مدعي النبوة'

بغداد - ياسين صفوان - قدمت دار الفتوى اللبنانية، اليوم الخميس، إخبار للنيابة العامة التمييزية ضد "مدعي النبوة" نشأت عبد النور.

وقالت دار الفتوى في تصريح للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان "أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، تقدم بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر "الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية".



واضافت انه "طلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

