انت الان تتابع خبر النفط الوطنية توقع عقدا لتطوير حقل المنصورية الغازي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن توقيع شركة النفط الوطنية عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى مع شركة سينوبك الصينية.