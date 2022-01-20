النفط الوطنية توقع عقدا لتطوير حقل المنصورية الغازي

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن توقيع شركة النفط الوطنية عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى مع شركة سينوبك الصينية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "شركة النفط الوطنية وقعت عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى مع شركة سينوبك الصينية التي تعد احد اكبر شركات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ".
واضافت ان "شركة النفط الوطنية خولت شركة نفط الوسط للدخول كشريك مع شركة سينوبك الصينية في تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى".
واضافت ان "شركة النفط الوطنية خولت شركة نفط الوسط للدخول كشريك مع شركة سينوبك الصينية في تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى".