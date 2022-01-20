انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. برشلونة يطرد ديمبيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن نادي برشلونة، انتهاء علاقته مع لاعبه عثمان ديمبيلي واستبعاده من قائمة مباراة أتلتيك بيلباو بكأس الملك على إثر انهيار مفاوضات تمديد عقده.

واستبعد برشلونة النجم الفرنسي رسميا من قائمة مباراة بيلباو، مساء الخميس، رغم جاهزيته، هذا القرار الذي أكد النادي أن سببه هو مسألة العقد.

وحسم مدير نادي برشلونة ماتيو أليماني مستقبل النجم الفرنسي في صفوف الفريق، مشيرا إلى أن "ديمبيلي أوضح أنه لا يريد البقاء في "كامب نو"، وبالتالي يجدر عليه الرحيل قبل نهاية الشهر الجاري".

وأفاد أليماني،: "بدأنا المحادثات مع عثمان ووكيله في تموز/يوليو تقريبًا لذا فقد مرت ستة أشهر ونيّف. لقد تحدثنا مرارًا وتكرارًا. قدم برشلونة عروضًا مختلفة. لقد حاولنا إيجاد طريقة للاعب من أجل الاستمرار معنا ولكن تم رفض هذه العروض بشكل منهجي من قبل وكلائه واليوم في 20 كانون الثاني/يناير، قبل 11 يومًا من انتهاء الفترة الأخيرة من عقده، يبدو واضحًا لنا أن اللاعب لا يريد الاستمرار في برشلونة وهو غير ملتزم بمشروع برشلونة المستقبلي".

وأضاف: "في هذا السيناريو تم إبلاغه هو ووكلاؤه بأنه يجب أن يغادر على الفور لأننا نريد لاعبين ملتزمين بهذا المشروع، وبالتالي نأمل أن تتم الصفقة قبل 31 الشهر الجاري".

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بحلول نهاية الموسم الجاري، وفشل الطرفان على مدار الأسابيع الماضية في الوصول لاتفاق من أجل تمديده.