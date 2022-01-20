شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الكارثة الوطنية في جنوب أفريقيا بعد هطول الأمطار والفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جنوب أفريقيا حالة الكارثة الوطنية بعد هطول أمطار غزيرة في مناطق عديدة من البلاد أسفرت عن وفيات وفيضانات وأضرار بالممتلكات والبنية التحتية، وفقا لإشعار في الجريدة الرسمية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إعلان حالة الكارثة الوطنية يضع أساسا للمساعدات المالية والإنسانية من جانب الحكومة.

يشار إلى أن هذا الإعلان منفصل عن حالة الكارثة الوطنية السارية منذ آذار/مارس 2020 لمواجهة مع جائحة كورونا.