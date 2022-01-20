الرئيس الأمريكي: تطرقت إلى الشفافية مع شي جين بينغ حول ظهور كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أثار مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما عبر الإنترنت في نوفمبر الماضي قضية الشفافية حول ظهور فيروس كورونا في العالم.



ورد بايدن عن سبب "عدم إصراره على الشفافية" في ما يتعلق بظهور كورونا في مفاوضاته مع نظيره الصيني: "أصريت على هذه المسألة مع جين بينغ".

وأضاف: "لقد أثرت قضية الشفافية. أمضيت الكثير من الوقت أثناء المحادثة مع شي جين بينغ.. الحقيقة هي أن الصينيين ببساطة، غامضون في ما يتعلق بفيروس كورونا".

وردا على سؤال عما إذا كان الزعيمان أحرزا أي تقدم بشأن تايوان، قال: "أكدت بوضوح أننا نؤيد قانون العلاقات مع تايوان، انتهى الموضوع. إنها مستقلة وتتخذ قرارات خاصة بها".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وهونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، وخاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.