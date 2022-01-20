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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أعلنت طيران الإمارات استئناف تشغيل رحلاتها إلى ٩ مطارات في الولايات المتحدة الامريكية بعد اعلانها سابقا عن تعليق تلك الرحلات بسبب مخاوف من تأثير خطط انشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس ضمن المطارات، وفقا للبيان.
وسيتم استئناف رحلات الناقلة كالتالي: أورلاندو وشيكاغو وميامي ودالاس فورت وورث وسياتل ونيوارك: الجمعة 21 يناير.
هيوستن وسان فرانسيسكو وبوسطن: السبت 22 يناير
نيويورك جيه اف كيه ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة: لم تتوقف الرحلات من الأساس.