طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

أعلنت طيران الإمارات استئناف تشغيل رحلاتها إلى ٩ مطارات في الولايات المتحدة الامريكية بعد اعلانها سابقا عن تعليق تلك الرحلات بسبب مخاوف من تأثير خطط انشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس ضمن المطارات، وفقا للبيان.

