بسبب "كورونا".. الجزائر تعلق الدراسة 10 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت الجنة العلمية في الجزائر بعد اجتماعها مع الرئيس عبد المجيد تبون، تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، ابتداء من اليوم الخميس،وفقاً لبيان الرئاسة الجزائرية.



وذكر البيان: "بخصوص غلق الجامعات، يعود القرار إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة جدول الامتحانات، وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة".

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن التطعيم يبقى الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية، خاصة بعدما تبين أن 94 % من حالات الوفيات بكورونا لم تتلق التلقيح، مشدداً على ضرورة احترام جميع الإجراءات الوقائية، في كل الأماكن التجارية، والمرافق العامة، مع تسليط عقوبة الغلق الفوري، لكل من يثبت تقاعسه، في احترام هذه الإجراءات، بما في ذلك وسائل النقل الجماعي.

كما لوحظ أن بعض الرحلات الجوية القادمة إلى الجزائر، سجلت عدداً كبيراً من الإصابات، ما يتطلب تشديداً أكثر على الرقابة بشكل فوري مع خفض عدد هذه الرحلات إذا اقتضت الضرورة.