بسبب تشغيل شبكات 5G.. الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها إلى الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بعد تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G في بعض المطارات.



الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها إلى الولايات المتحدة بسبب تشغيل شبكات 5Gشركتان ضخمتان للاتصالات تؤجلان تشغيل 5G قرب المطارات الأمريكية

وقالت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة (CAA) إنها "أصدرت نصائح تتعلق بالسلامة" لشركات الطيران.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية عددا من الرحلات الجوية من مطار هيثرو في لندن إلى بوسطن وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو.

وقالت شركة الطيران في بيان: "السلامة هي أولويتنا دائما. نحن نراقب الوضع في الولايات المتحدة عن كثب وسنواصل مراجعة جدولنا في الساعات القليلة القادمة"، مضيفة: "نشعر بخيبة أمل لأن بعض عملائنا يواجهون اضطرابات محتملة وسنطلعهم في أقرب وقت ممكن على أي تغييرات تطرأ على خطط سفرهم".

وذكرت أن بعض الرحلات التي كان من المقرر أن تشغلها طائرات "بوينغ 777" تستخدم طائرات مختلفة أكبر مثل طائرة "إيرباص A380" لضمان استمرار سفر الناس في نفس اليوم الذي حجزوا فيه.

هذا وأعلنت شركتا AT&T وVerizon الأمريكيتان للاتصالات أنهما ستؤجلان تشغيل شبكات 5G للاتصال بالقرب من المطارات على أراضي الولايات المتحدة بعد تحذيرات من شركات الطيران.

وكان من المقرر تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الجديد يوم الأربعاء، لكن شركات الطيران والسلطات الأمريكية حذرت من أن عمل الشبكات قد يؤثر على عمل أجهزة الملاحة على متن الطائرات، مما يشكل خطرا على سلامة التحليق.

وكانت الإدارة الأمريكية تؤدي دور الوساطة بين شركتي الاتصالات وشركات الطيران، حيث كانت الأخيرة تطالب بحظر استخدام 5G على بعد أقل من 3 كيلومترات عن المطارات.