اعتباراً من هذا الشهر.. كوريا الشمالية تعلن العفو عن سجناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت كوريا الشمالية منح مدانين عفواً اعتباراً من هذا الشهر بمناسبة احتفالات بذكرى ميلاد كبار قادتها الراحلين، وفقاً لما ذكره تقرير إعلامي رسمي اليوم الخميس.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه سيتم العفو عمن أدينوا بارتكاب "جرائم ضد البلاد والشعب" لإحياء الذكرى الـ 110 لميلاد كيم إيل سونج وعيد ميلاد كيم جونغ إيل الثمانين، في قرار اتخذته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وسيسري العفو فى 30 يناير (كانون الثاني).

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن مجلس الوزراء والأجهزة المعنية ستتخذ "إجراءات عملية" لمساعدتهم على الاستقرار فى حياة عمل طبيعية.

وبحسب "يونهاب"، يبدو أن العفو جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الاجتماعية وسط مصاعب اقتصادية، مع فرض ضوابط حدودية مطولة لدرء جائحة كورونا وتعزيز الولاء للزعيم كيم جونغ أون، الموجود في السلطة منذ عقد من الزمن.