شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. البرازيل تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء تسجيل 204854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة وهو ما يحطم الرقم القياسي السباق للبلاد لليوم الثاني على التوالي.



كما أعلنت الوزارة تسجيل 338 وفاة ناجمة عن كوفيد-19.

وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 23 مليوناً و416748 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في حين يرتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 621855