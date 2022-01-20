شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة أكثر من 334.41 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب أكثر من 334.41 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وسط تفشي المتحور أوميكرون، حتى الخميس 20 يناير 2022.



وأظهر إحصاء لوكالة رويترز أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصل إلى 5.907 مليون حالة، فيما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن فرنسا سجلت أكثر من 436 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات، الثلاثاء، بلغ 464769 إصابة.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في نفس الفترة بأكثر من 700 ليبلغ 27230 مريض، لكن عدد المرضى في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني على التوالي وظل أقل من أربعة آلاف حالة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، تسجيل 204854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة وهو ما يحطم الرقم القياسي السباق للبلاد لليوم الثاني على التوالي.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 338 وفاة ناجمة عن كوفيد-19. وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 23 مليونا و416748 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في حين يرتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 621855.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 1303 إصابات و26 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و22238 حالة وفاة".

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 192320 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، مقابل 228179 في اليوم السابق في حين انخفض عدد الوفيات إلى 380 من 434 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 142205 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد في فبراير شباط عام 2020، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم.

وبلغ عدد الإصابات حتى اليوم 9.22 مليون حالة.

قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، الأربعاء، إن معدل الإصابات بكوفيد-19 يتزايد في الأمريكتين وإنه وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة المنظمة كاريسا إتيان في إفادة صحفية "الفيروس ينتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى".

وفي أمريكا الشمالية، ما زالت الولايات المتحدة وكندا تواجه زيادة في أعداد المرضى بالمستشفيات نتيجة انتشار فيروس كورونا. وقالت المنظمة الإقليمية إن منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.