ميركل ترفض عرض عمل من الأمم المتحدة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التي تركت منصبها مطلع ديسمبر(كانون الأول)، أنها رفضت عرض عمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وقال مكتبها الأربعاء إن ميركل "اتصلت هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل العرض"، مؤكداً معلومات صحافية، دون أن يحدد طبيعة العرض.

ووفقا مصادر داخل المنظمة، كان الأمر يتعلق بتعيين رئيس مجلس من شخصيات مختلفة للتعامل مع "جدول الأعمال المشترك" في الأمم المتحدة الذي اقترحه غوتيريش في نهاية 2021 لتعزيز وتسريع الاتفاقات متعددة الأطراف.

وكررت ميركل التي أعلنت انسحابها منذ فترة طويلة بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في سبتمبر (أيلول) 2021، في عدة مناسبات أنها لا ترغب في أي وظيفة جديدة بعد خروجها من المستشارية.

منذ أن انسحبت من الحياة السياسية نهائيا في 8 ديسمبر(كانون الأول) الماضي كرست ميركل وقتها لكتابة مذكراتها السياسية مع مستشارتها السابقة والمقربة منها بيت بومان.