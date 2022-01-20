انطلاق اليوم الثاني من عمليات تأمين حاوي العظيم - عاجل

وذكر بيان لاعلام الحشد ورد للسومرية نيوز، إن "ألوية الحشد الشعبي (23 ولواء نداء ديالى وفرق مكافحة المتفجرات والطبابة) ، انطلقت صوب أهدافها المرسومة".

ويوم أمس، اعلنت خلية الاعلام الامني، انطلاق عملية امنية واسعة لملاحقة فلول داعش في حاوي العظيم.



وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "القطعات العسكرية ضمن قيادة القوات البرية، تستمر في ادامة الزخم بقاطع حاوي العظيم معززة بالمعلومات الاستخبارية الدقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية والاجهزة الامنية الاخرى وذلك لمنع العصابات الارهابية من إيجاد ملاذ أمن لها في هذه المناطق".

وأوضحت، إن "القيادات المشتركة في هذه العملية ، هي كل من قيادات عمليات (صلاح الدين وسامراء وديالى ) والحشد الشعبي بأسناد طيران الجيش".

